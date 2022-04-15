حدد المجلس الصحي ضوابط السماح لعمل الممارسين الصحيين في القطاع الخاص بعد ساعات الدوام الرسمية.

وأعلن المجلس الصحي الموافقة على السماح للكفاءات الطبية والصحية الوطنية بالعمل في القطاع الخاص بعد ساعات عملهم الرسمية، وذلك بناء على عدد من الضوابط.

إصدار الترخيص

ومن ضمن الشروط أيضًا أن يكون إصدار الترخيص من خلال نظام إلكتروني تشرف عليه وزارة الصحة (النظام الإلكتروني)، وذلك بعد قيام جهة العمل الأصلية بتأكيد إذنها من خلال النظام الإلكتروني، وتحديد جدول عمل الممارس التي يجب عليه أن يعمل خلالها لدى جهة العمل الأصلية، وقيام المنشأة الصحية قبولها

قرار مجلس الوزراء

يشار إلى أن مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء الماضي، قد وافق على ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي.