علق الناقد الرياضي طارق النوفل على خسارة سكري القصيم في مباراة التعاون والدحيل القطري بالجولة الخامسة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال النوفل في برنامج ” أكشن مع وليد” : ” ما هو طموح التعاون في آسيا، كتر خيرهم على ما فعلوه بهذا الأداء”.

وأضاف النوفل: “ما فعله التعاون كان خارج التوقعات، وإذا تأهلوا لدور الستة عشر سيكون هذا بطولة بالنسبة لهم”.

ملخص مباراة التعاون والدحيل

وصعب نادي التعاون من مهمته للتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد خسارته المفاجئة أمام الدحيل القطري بنتيجة 4/ 3 في الجولة الخامسة من دور المجموعات بـ البطولة.

التعاون صعّب المهمة عليه

وسجل لـ سكري القصيم تاوامبا هدفين في الدقيقتين الـ21 والـ37 وحسن العمري في الدقيقة الـ25، بينما سجل لـ الدحيل مدافعه كريم بو ضيف في الدقيقة العاشرة.