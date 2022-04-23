علق الناقد الرياضي طارق النوفل على خسارة سكري القصيم في مباراة التعاون والدحيل القطري بالجولة الخامسة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا.
طارق النوفل: ما هو طموح #التعاون في بطولة آسيا ؟ كثر الله خيرهم على هذا المستوى ولو تأهلوا فهذه "بطولة" .
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 22, 2022
وقال النوفل في برنامج ” أكشن مع وليد” : ” ما هو طموح التعاون في آسيا، كتر خيرهم على ما فعلوه بهذا الأداء”.
وأضاف النوفل: “ما فعله التعاون كان خارج التوقعات، وإذا تأهلوا لدور الستة عشر سيكون هذا بطولة بالنسبة لهم”.
ملخص مباراة التعاون والدحيل
وصعب نادي التعاون من مهمته للتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد خسارته المفاجئة أمام الدحيل القطري بنتيجة 4/ 3 في الجولة الخامسة من دور المجموعات بـ البطولة.
التعاون صعّب المهمة عليه
وسجل لـ سكري القصيم تاوامبا هدفين في الدقيقتين الـ21 والـ37 وحسن العمري في الدقيقة الـ25، بينما سجل لـ الدحيل مدافعه كريم بو ضيف في الدقيقة العاشرة.
وفي الشوط الثاني، تراجع أداء سكري القصيم ليضيف نادي الدحيل 3 أهداف عبر كل من إدميلسون جونيور هدفين في الدقيقتين الـ58 والـ85، والمعز علي في الدقيقة الـ88.وتجمد رصيد سكري القصيم عند 7 نقاط بالمركز الثاني في المجموعة الرابعة، بينما أصبح رصيد الدحيل 12 نقطة في الصدارة.
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