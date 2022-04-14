انطلاقاً من تعاليم ديننا الحنيف ومن مبدأ التعاون و التكافل الاجتماعي شاركت عدد من طالبات كلية الحرم المكي الشريف في الأعمال التطوعية خلال شهر رمضان لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام.

مشاركة طالبات كلية الحرم المكي

وقامت مسؤولة تطوع قسم الطالبات بالكلية أسماء الزهراني بالتنسيق مع إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للمشاركة في مساندة الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين.

وتهدف الأعمال التطوعية إلى تعزيز مفهوم شرف خدمة ضيوف الرحمن لدى المتطوعات عبر توزيع وجبات إفطار الصائمين وماء زمزم وتنظيم المصليات وتسوية الصفوف والتوعية بالإجراءات الاحترازية في كافة أرجاء الحرم داخل المصليات الخاصة بالنساء.

خدمة ضيوف الرحمن

وأوضحت رئيسة قسم الشريعة بكلية الحرم الدكتورة فادية كنج: إن خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء المناسك عليهم شرف نحرص عليه طوال العام وخاصة في شهر رمضان المبارك، والذي بدوره يترك أثراً وانطباعاً إيجابياً وذكرى مميزة في نفوس ضيوف الرحمن.