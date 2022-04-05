افتتح الطرح الثاني لتذاكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022 اليوم الثلاثاء، حيث تستعد جماهير الأخضر للحصول على تذاكر مباريات الأخضر في نهائيات كأس العالم.

وسجلت الجماهير السعودية إقبالًا لافتًا خلال افتتاح الجولة الأولى في طرح تذاكر المونديال، مع كوكبة كبيرة من مشجعي منتخبات العالم.

الدفعة الثانية لـ تذاكر المونديال:

وأعلن الحساب الرسمي لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح الدفعة الثانية من تذاكر الأخضر في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وكتب الحساب : “بدأت الآن المرحلة الثانية من بيع تذاكر نهائيات كأس العالم، احجز تذكرتك الآن لحضور مباريات المنتخب الوطني من خلال الموقع الرسمي لـ البطولة”.

وأضاف: “فعّل خيار الفريق المفضّل “السعودية” لتحصل على أولوية الاختيار بالقرعة من “فيفا””.

وستستمر المرحلة الثانية لطرح تذاكر المونديال حتى 28 إبريل المقبل، لتستطيع الجماهير من كل أنحاء العالم الإقبال على الموقع والتسجيل به لـ حضور فعاليات كأس العالم 2022 بقطر.

وتأتي السعودية في المجموعة الثالثة بـ مونديال قطر بجانب كل من: الأرجنتين وبولندا والمكسيك.