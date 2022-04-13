طرح نادي الشباب تذاكر مباراته ضد فريق القوة الجوية العراقي مساء غد الخميس بالجولة الثالثة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا.

الشباب يطرح تذاكر مباراته ضد القوة الجوية:

ونشر حساب الليث عبر “تويتر” رابط الدخول على موقع حجز التذاكر.

وستنطلق المباراة غدًا في تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

تعليق مدرب الشباب:

وبوقت سابق، شدد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بـ الليث، الروماني ماريوس سوموديكا على أهمية الدفاع وعدم استقبال أهداف، مؤكدًا صعوبة مواجهة القوة الجوية.

وتابع: “حينما كنت مدرب الليث قبل 4 سنوات كان دفاعنا الأفضل بالدوري، الدفاع هو الأهم والمباراة تبدأ 0/ 0، لذلك أنا أفكر أولًا بعدم استقبال الأهداف ومن ثم أفكر بالتسجيل”.

وواصل سوموديكا تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: “من المهم المحافظة على نظافة شباكنا، في كل بطولات العالم البطل هو من يكون الأقل استقبالًا للأهداف”.