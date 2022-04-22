كشفت دائرة الحكام في رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن أبرز القرارات التحكيمية للجولة الـ23 من دوري المحترفين.

نتائج مباريات الجولة الـ23:

وكانت الجولة الـ23 شهدت فوز الاتحاد على ضمك بهدفين لهدف، وفوز الهلال على النصر برباعية دون رد، وفوز أبها على الطائي بنتيجة (1/ 0)، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

بينما فاز الاتفاق على الأهلي، وفاز الفيصلي على الحزم، وفاز الرائد على الفيحاء، أما الشباب فهزم الباطن، وتعادل التعاون مع الفتح.

قرار تحكيمي صحيح:

وقالت دائرة الحكام: إنه في الدقيقة 61، قرار الحكم بطرد لاعب النصر فونيس موري، بداعي تعمد دعس قدم لاعب الهلال موسى ماريغا، يعتبر قرارًا صحيحًا من حكم الراية والفيديو.

ويذكر أنه في نفس المباراة، نجا البرازيلي تاليسكا لاعب النصر من الطرد في مباراة الديربي، بعد أن أثبتت الإعادة التلفزيونية دهسه لقدم اللاعب البيروفي أندري كاريلو.