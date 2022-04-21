يترقب المعلمون والمعلمات الإعلان عن نتائج اختبار الرخصة المهنية مساء اليوم بحسب الجدولة الزمنية التي حددتها هيئة تقويم التعليم في وقت سابق حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنها في تمام الحادية عشر من مساء الخميس 20 رمضان.

الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية

ويمكن الاستعلام عن نتائج اختبارات الرخص المهنية عبر 3 طرق محددة كما يلي:

الطريقة الأولى من خلال الدخول على حساب المستخدم في موقع هيئة تقويم التعليم .

الطريقة الثانية من خلال حساب المستخدم عبر مركز قياس.

أما الطريقة الأخيرة فعبر تطبيق توكلنا.

أهداف اختبار الرخص المهنية

ويهدف اختبار الرخصة المهنية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030 في رفع جودة التعليم العام وكفايته، كما تعدُ الرخص المهنية للمعلمين وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محددة، كما تُعد إحدى متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم، والحصول عليها مرتبط باجتياز الاختبار الذي بُني لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون الاختبار من قسمين؛ الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي الذي يبلغ عدد التخصصات المعتمدة فيه حاليًا (38) تخصّصًا.

توزيع أعداد المتقدمين

يذكر أن عدد المتقدمين لاختبارات الرخصة المهنية وصل ما يقارب 200 ألف متقدم، وكشفت الهيئة أن عدد المتقدمين للاختبار في المقرات (الورقية) بلغ ( 84,500 ) متقدم و ( 95,700 ) متقدمة، وتم تطبيق الاختبار في (103) مقرات للرجال وللنساء موزعة على مدن ومحافظات المملكة، حيث طبقت خلال الفترة من 23 – 27 فبراير 2022م، واستهدفت المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، وكذلك الراغبين في ممارسة مهنة التعليم في القطاعين العام والخاص في المملكة.