يبذل نادي بايرن ميونخ الألماني، قصارى جهده لمنع نجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي من الانتقال لنادي برشلونة الإسباني بفترة الانتقالات الصيفية.

وعلى مدار الفترة الماضية، أوضحت بعض التقارير أن اللاعب البولندي، يرغب في خوض تجربة جديدة مع نادٍ جديد، خارج ألمانيا بداية من الصيف المقبل، قبل إعلانه اعتزال كرة القدم.

بايرن ميونخ سيُحسن العرض المالي

وأوضح أوليفر كان المدير التنفيذي لـ نادي بايرن ميونخ أن الفريق البافاري يبذل قصارى جهده من أجل إقناع اللاعب البولندي بالبقاء مع محاولة تحسين العرض المالي.

وأشار الحارس الألماني الأسطوري كان أن البايرن لن يُفرط في نجمه البولندي.

عرض مُغرٍ من برشلونة إلى ليفاندوفسكي

ورغم تصريح أوليفر كان، تُشير التقارير إلى أن ليفاندوفسكي سيرفض التجديد لـ بايرن ميونخ وسيرحب بخوض تجربة احترافية جديدة مع برشلونة بالفترة المقبلة.

ويريد برشلونة تقديم 50 مليون يورو لإقناع المهاجم البولندي بالتعاقد معه، مع التفكير في رفع العرض إلى 60 مليون يورو، اللاعب الذي لديه عام واحد فقط في عقده سيكون قادرًا على الرحيل ووضع مبلغ كبير في خزائن النادي الألماني.