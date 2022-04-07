يأتي شهر رمضان كل عام ليدخل علينا البهجة والفرحة ونعيش أيامه ولياليه، حيث تختلف أصناف الفطور والسحور من منطقة إلى أخرى في مختلف مناطق المملكة، بحسب طبيعة أكلهم، ومن بيت إلى آخر بحسب يسرهم وفاقتهم.

المطازيز:

ومن تلك الوجبات، المطازيز وهي أكلة شعبية تشتهر بها منطقة نجد، وتسمى في بعض المناطق بالقبابيط حيث تحضر من دقيق البر بوضعه في إناء وإضافة الملح والماء إليه وعجنه إلى أن يصبح الخليط عجينة متماسكة وناعمة، ثم يغطى بقطعة قماش رطبة وتترك العجينة لترتاح، وفيها يتم طبخ اللحم والخضراوات أو الفقع (الكمأة) حتى تنضج، ثم تقطع العجينة إلى قطع صغيرة بحجم البيضة وتفرد بواسطة اليد لتصبح دائرية، وترمى في القدر المملوء بخليط من الخضراوات واللحم أو الفقع مع مراعاة ألا يكون المرق كثيراً، ثم تقدم والبعض يفضل أن يكون مع المطازيز مرق والمسمى (بلول) والبعض يفضل الطبق ناشفاً.

وهناك عجينة مطازيز جاهزة تباع بالأسواق ويمكن استخدام آلة جاهزة لفرد عجينة المطازيز.

السعرات الحرارية:

وتحتوي وجبة المطازيز (375غ تقريباً)، بحسب موقع شهية، على المعلومات الغذائية التالية:

السعرات الحرارية: 507

الدهون: 20

الدهون المشبعة: 6

الكوليسترول: 81

الكاربوهيدرات: 49

البروتينات: 32