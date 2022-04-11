نقدم لكم اليوم الاثنين، 10 رمضان، طريقة تحضير الهريسة الحلوة على الطريقة السعودية باحترافية.

وتعد الهريسة الحلوة من الأكلات المحببة التي يعشقها الكبير والصغير لاسيما في رمضان، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية.

المكونات

3 أكواب أو 400 غ من القمح الكامل

12 كوب أو 3 لتر من الماء

½ كغ من فيليه الغنم٬ المقطّع

2 مكعب من مرقة اللحم

6 حبات من الهال الأخضر

2 من عيدان القرفة

1 ملعقة صغيرة من حبّ الفلفل الأسود

½ كوب أو 100 غ من الزبدة غير المملحة٬ المذوّبة

½ كوب أو 100 غ من السكر

طريقة التحضير

يُغسل القمح الكامل ويُنقع لليلة كاملة، ثم توضع قطع اللحم مع الماء في قدر كبيرة ويُغلى المزيج مع إزالة الرغوة كلّما ظهرت على الوجه.

يُضاف القمح مع مكعّبي مرقة الدجاج ماجي وحبّات الهال وعودي القرفة والفلفل الأسود. تُغطّى القدر وتُترك على نار هادئة لمدّة ساعتين أو حتّى ينضج اللحم مع القمح بشكل كامل. يمكن إضافة المزيد من الماء المغلي إذا لزم الأمر.

تُستعمل ملعقة خشبيّة أو خلاّط لهرس اللحم والقمح أثناء التحريك، ثم تُسكب الزبدة المذوّبة على الوجه وتُرشّ الهريسة بالسكر ثم تُقدّم.