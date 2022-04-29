مع أول أيام عيد الفطر المبارك تستقبل مناطق موسم جدة 22 الزوار حيث تقام أولى الفعاليات في منطقة “جدة آرت بروميناد” إحدى المناطق الرئيسة التسع في الموسم.

حجز تذاكر موسم جدة

ويمكن حجز التذاكر من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع موسم جدة.

الانتقال إلى الفعاليات.

اختيار الفعالية والاطلاع على السعر.

استكمال عملية الحجز.

فعاليات جدة آرت بروميناد

وتحتضن منطقة “جدة آرت بروميناد” العديد من الفعاليات المنوّعة طوال الموسم، وذلك على طول 1.2 كم على شاطئ البحر الأحمر، منها عروض الدرونز، والألعاب النارية التي ستزيّن وتنير سماء جدة على مدى 60 يومًا متتابعة، كما ستشهد المنطقة عددًا من العروض المتجولة، ومسارح للعروض الحية المتنوعة. وتضم “جدة آرت بروميناد” التي تقع على الواجهة البحرية بجدة برجًا للاستكشاف يصل طوله إلى 80 مترًا؛ يمنح زوّار المنطقة فرصة مشاهدة جدة من زاوية جديدة ومميزة، كما تحتضن المنطقة أكثر من 95 متجرًا ومطعمًا ومقهى؛ لتتيح للزائر فرصة التمتع بتجربة أشهى المأكولات المتنوّعة.

منطقة ترفيهية لألعاب الأطفال

كما تتوفر منطقة ترفيهية لألعاب الأطفال؛ ليستمتعوا بأجمل اللحظات مع أسرهم والكثير من العروض والفعاليات المصاحِبة.

ويتوقع أن تستقطب “جدة آرت بروميناد” العديد من أهالي وزوّار جدة من الجنسين، وبمختلف الأعمار ليستمتعوا بالكرنفالات العالمية والعروض والاحتفالات على مدار الموسم.