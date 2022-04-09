نشرت وكالة شؤون المسجد النبوي رابط معرفة حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي.

ويمكن معرفة حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي من خلال الرابط التالي: هنا.

تراويح ليلة 8 رمضان:

وأدى جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد النبوي صلاة التراويح لثامن ليالي شهر رمضان المبارك، في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، وبحضور أئمة المسجد النبوي وعدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة.

منظومة متكاملة:

ويأتي ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وطاقة استيعابية عالية جاءت بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد الجائحة.