أثار خبر إيقاف فهد المولد لاعب نادي الاتحاد عن ممارسة كرة القدم مؤقتًا، صدمة بالوسط الرياضي السعودي، وذلك بعد أن شارك مع المنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022، وساهم بوصول الأخضر للمونديال للمرة السادسة.

جلسة استماع تحسم مصير فهد المولد

وذكر برنامج ” أكشن مع وليد” أن المولد تم إيقافه مؤقتًا لحين تحديد موعد جلسة الاستماع للاعب، كما أشار سلطان الغشيان مقدم البرنامج، أن اللاعب قد يتم إيقافه 4 سنوات إذا ثبت تعمده الحصول على المنشطات.

وأضاف الغشيان أنه توجد طريقتان لإثبات براءة المولد وهما” أولًا أن يطلب اللاعب فتح عينة ثانية وإذا جاءت سلبية تثبت براءته فورًا، ثانيًا إثبات أن العقار المحظور دخل جسمه عن دون قصد أو عدم وجود تعمد في إدخال المادة له وهذه تحتاج لفحص دقيق وإجراءات دقيقة حتى إثبات ذلك، وعند الإثبات يصبح اللاعب بريئًا”.

وكان الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، أعلن أمس الخميس، عن ظهور عينة إيجابية للاعب دولي عند فحصه في اختبار المنشطات قبل إحدى المباريات.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة العجلان عبر موقع “تويتر”، وتوقع البعض أن يكون لاعبًا في صفوف الاتحاد أو الأهلي، لتعطيل انطلاقة العميد المميزة، فيما استبعد البعض الآخر إمكانية إيقاف أي لاعب في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ليست المرة الأولى

وسبق لـ فهد المولد أن تم إيقافه في عام 2019 ولمدة سنة بسبب ثبوت تناوله للمنشطات.