توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل ، القصيم، الرياض والشرقية تمتد الى أجزاء من مناطق نجران ، جازان ، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لتكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة .

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والاوسط بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزئيين الشمالي والاوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزئيين الشمالي والاوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الشمالي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.