أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً لمنطقة الرياض، بشأن رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاطٍ للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

طقس الرياض:

وأضاف المركز، أن الحالة تشمل: الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وضرما ومرات.

ولفت إلى أن الحالة بدأت مع التاسعة صباح اليوم وتستمر حتى الرابعة عصراً.

طقس السعودية:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم في السعودية أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

سحب رعدية:

كما تكون السماء غائمة جزئياً قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وتبوك كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق.