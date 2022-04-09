قال طلال آل الشيخ، المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الشباب: إنه يجب على عشاق الليث نسيان إقالة المدرب البرازيلي شاموسكا والتفكير فيما هو مقبل لليث في دوري أبطال آسيا.

طلال آل الشيخ – المدير التنفيذي للشباب : الفريق الذي لا يقاتل ويحترم خصمه لا يمكن أن يحقق الانتصار .. لدينا 5 مباريات مهمة قادمة .. انسوا شاموسكا وفكروا بالقادم

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⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/96wFqQKiHI — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 8, 2022

وتحدث آل الشيخ لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “كنا نريد الفوز بنتيجة كبيرة على مومباي سيتي ولكن نحمد الله على نتيجة الثلاثية، لدينا 5 مباريات قادمة وقوية والمشوار لا يزال طويلًا أمامنا”.

أسلوب لعب الشباب كان مختلفًا:

وأضاف آل الشيخ: “أسلوب اللعب أمام مومباي سيتي كان مختلفًا عن مباراة الهلال في كأس الملك والمدرب سوموديكا كان له أسلوبه، ولا أريد الحديث عن إقالة شاموسكا انسوا الأمر وفكروا فيما هو مقبل”.

وكان الليث تفوق على فريق مومباي سيتي بثلاثية أحرزها كل من “الأرجنتيني بانيجا هدفين، تركي العمار هدفًا”.