أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يتطلع لتحقيق البطولات في الموسم المقبل، بعد الغياب عن منصات التتويج منذ الخروج الآسيوي في العام الماضي.

ولم يستقر الفريق على اسم المدير الفني، الذي من المقرر أن يقود كتيبة النصر خلال الموسم القادم، من أجل مساعدة الأصفر ونجومه لـ استعادة بريقهم المعهود.

ويأمل العالمي، أن يتمكن من معالجة أخطائه التي وقع فيها خلال الموسم الحالي، والتي أثرت سلبًا على أداء الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتطلع النصر لحصد بطاقة المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بعد أن خرج خالي الوفاض بدون بطولة في الموسم الحالي، حيث فقد المنافسة على بطولتي دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين.

ويتطلع النصر لـ ثلاثة أهداف خلال الموسم المقبل، سوف تستعرضها لكم “المواطن” خلال السطور القادمة.

التأهل لـ دوري أبطال آسيا

فقد النصر المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا هذا العام، حيث يشارك كل من “الهلال، والتعاون، والشباب، والفيصلي”، وبالتالي باتت أهم أهدافه في الموسم الجديد هو المشاركة القارية.

ويمتلك نادي النصر تاريخًا كبيرًا في دوري أبطال آسيا، ولكن الكبوة التي يمر بها كانت سببًا في غيابه عن المشاركة خلال النسخة الحالية، التي تقام فعالياتها الآن على أرض المملكة.

حصد دوري محمد بن سلمان للمحترفين

وبات الفوز بـ لقب كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حلمًا يراود النصر ولاعبيه، بعد غياب العالمي عن منصة التتويج منذ فترة، وبالتالي أصبح أهم أهداف الأصفر في الموسم الجديد هو التتويج بالدوري.

ويستعد النصر من خلال المباريات المتبقية في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن أصبح خارج المنافسة على اللقب، يأمل أن تكون هذه المواجهات مجرد إعداد فني وبدني للفريق استعدادًا للموسم القادم.

ويبحث النصر عن طريقة لعب هجومية من أجل استغلال أوراقه الهجومية، خاصة أن العالمي أبرم العديد من التعاقدات القوية، في بداية الموسم، ولكن لم تظهر بالشكل المطلوب.

التتويج بـ كأس خادم الحرمين الشريفين

وودع النصر بطولة خادم الحرمين الشريفين، على يد الهلال ضمن منافسات الدور ربع النهائي، وبات الاتجاه الجديد داخل أروقة النصر، هو الفوز بالكأس خلال الموسم المقبل.