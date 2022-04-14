أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC، عن اكتمال حجز المرحلة الأولى من مشروع “النرجس فيو2” الواقع شمال الرياض من قِبل مستفيدين برنامج سكني، وذلك خلال ساعة واحدة من إطلاقه على موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني، وكذلك مركز سكني الشامل.

قال برنامج سكني: اكتمال حجز الوحدات السكنية في المرحلة الأولى من مشروع “النرجس فيو 2” بشمال مدينة الرياض بعد ساعة واحدة من بدء مرحلة الحجز، نُبارك للمستفيدين من المشروع ونعدكم بالمزيد من المشاريع السكنية خلال الفترة القادمة.

ازدحام كبير:

وعلى الرغم من إعلان سكني أنه التقديم من خلال موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني،إلا أن مركز سكني الشامل شهد ازدحامًا كبيراً من جانب المتقدمين للتسجيل في المشروع وحجز الوحدات.

وشكا العديد من المواطنين من أنهم وقفوا في انتظار دورهم للدخول ولكن بعد التقديم اكتشفوا أن التسجيل تم إغلاقه رغم أنه لم يمر إلا ساعة واحدة فقط على فتح باب التقديم!

غضب واضح:

وقال أبو ضيف: لا مهنية ولا مصداقية.. حرفياً مثل ما قيل عنكم رجعتوا للوراء 6 سنوات! هل يعقل إني أنتظر طرح الوحدات على تطبيق سكني من أسبوع وآخرتها نتفاجأ ان الناس صافة طوابير من 8 الصباح وفي رمضان !!! وآخرتها نجي ويقولون راحت !!! بدون حتى إشعار طوابير الناس إلى بعيدة عن سكني!

أما سلطان فقال: تنظيم سيئ جدًا نفس مشروع رواء ما عدلت الاسكان وما درست اللي يصير .. إذا أحجز بالتطبيق (محجوز بالكامل) والناس برا من الصباح .. للاسف ما تعدلت المشكلة.

وتعجب أبو فهد: تسجيل بطريقة بدائية طوابير في الشمس والغبار وفي ناس تدخل معارف والموقع معلق كالعادة.. لا جديد موال ويتكرر.

مزيد من المشاريع:

وأكدت الوطنية للإسكان استمرارها في طرح المزيد من المشاريع ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة وإتاحتها للحجز ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بهدف رفع نسبة تملك المسكن الأول للأسر السعودية وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويتميز مشروع “النرجس فيو2” الذي يمتد على مساحة تتجاوز 112 ألف متر مربع، ويضم 490 وحدة تتنوع بين الفلل والتاون هاوس بتصاميمه العصرية ونماذجه المتنوعة بأقساط شهرية ميسرة، فيما تتراوح مساحات الوحدات بين 200 -395م2 للوحدة، كما يأتي المشروع ضمن عدد من المشاريع التي تحتضنها مدينة الرياض والتي توفر نحو 35 ألف وحدة سكنية ضمن 27 مشروعاً تحت الإنشاء.

طابع حضاري:

ويُعد المشروع امتداداً لجهود “الوطنية للإسكانNHC” لتوفير مجتمعات حيوية ذات طابع حضاري بتصاميم مميزة وعصرية، ضمن خطط التوسع المستمر لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات الأسر السعودية وقدراتهم الشرائية بهدف رفع نسبة تملك المسكن الأول للأسر، وتعمل الشركة حاليًا على تطوير العديد من المشاريع والضواحي في المملكة توفر معايير جودة الحياة والمرافق المتكاملة في مواقع استراتيجية.