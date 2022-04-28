ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي بشكل مميز في أولى مشاركاته القارية ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث كان يتطلع الجميع إلى المردود الذي من المنتظر أن يقدمه العنابي في المسابقة.

مردود جيد لـ العنابي آسيويًا:

وصعد نادي الفيصلي إلى أدوار خروج المغلوب، بعد أن احتل المركز الأول في المجموعة الخامسة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، متفوقًا على جميع منافسيه.

وتمكن نادي الفيصلي من التعادل في أول جولة ضد الوحدات الإماراتي، بهدف لكل فريق، ثم الفوز الأول في تاريخه على السد القطري بهدفين لهدف، والانتصار على نسف قرشي.

وتعادل الفيصلي مع نادي نسف قرشي بدون أهداف في ثاني لقاء بينهم، ثم تعادل مع الوحدات بنفس نتيجة المواجهة الأولى بين الفريقين، قبل أن يسقط في الجولة الأخيرة ضد السد.

ومع تعادل نسف قرشي، ضد الوحدات بهدفين لكل فريق، ظل العنابي متصدرًا لـ المجموعة بفضل المواجهات المباشرة بين الفريقين، ليكون أحد المتأهلين إلى دور الـ 16.

وتعتبر هذه المشاركة تاريخية لـ الفيصلي، حيث تُعد المرة الأولى التي يشارك فيها العنابي بالبطولة القارية، ومع ذلك، تمكن من التأهل إلى أدوار خروج المغلوب كمتصدر لمجموعته.