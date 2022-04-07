قال الشيخ الداعية الدكتور عائض القرني: إن المملكة تشهد انطلاقة وتقدمًا ورقيًّا في كافة المجالات بفضل رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد أمير التغيير الأمير محمد بن سلمان.
وقال القرني، خلال حلقة برنامج “ذات”، على قناة السعودية: “نحن نعيش مرحلة السعودية العظمى في كل الميادين بفضل الرؤية العظيمة لأمير التغيير سمو ولي العهد”.
#ذات | د. عائض القرني: نحن نعيش مرحلة #السعودية_العظمى في كل الميادين.. بفضل الرؤية العظيمة لأمير التغيير سمو #ولي_العهد. #محمد_بن_سلمان_الاعلي_شعبيه#ذات_عايض_القرني#قناة_السعودية @Dr_alqarnee@SamiAlJaber@stvThat
pic.twitter.com/uHjU93OD4L
— قناة السعودية (@saudiatv) April 6, 2022
ولي العهد من زعماء العالم المؤثرين:
وتابع د. عائض القرني “أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أكثر الشخصيات العالمية التي أبهرتني.. وهو من زعماء العالم المؤثرين”.
#ذات | د. عائض القرني: سمو الأمير #محمد_بن_سلمان من أكثر الشخصيات العالمية التي أبهرتني.. وهو من زعماء العالم المؤثرين.#محمد_بن_سلمان_الاعلى_شعبية #ذات_عايض_القرني#قناة_السعودية @Dr_alqarnee@SamiAlJaber@stvThat
pic.twitter.com/yaaqZzKcyu
— قناة السعودية (@saudiatv) April 6, 2022
قضية الاغتيال في الفلبين:
وتطرق د. عائض القرني خلال الحلقة لمحاولة اغتياله في الفلبين، وقال: “إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كلف الدولة بالمشاركة في التحقيق في قضية محاولة اغتيالي بالفلبين”.
#ذات | د. عائض القرني: #الملك_سلمان كلف الدولة بالمشاركة في التحقيق في قضية محاولة اغتيالي بالفلبين.#ذات_عايض_القرني #قناة_السعودية @Dr_alqarnee@SamiAlJaber@stvThat
pic.twitter.com/I7JmlkoYyx
— قناة السعودية (@saudiatv) April 6, 2022
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