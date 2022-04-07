قال الشيخ الداعية الدكتور عائض القرني: إن المملكة تشهد انطلاقة وتقدمًا ورقيًّا في كافة المجالات بفضل رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد أمير التغيير الأمير محمد بن سلمان.

وقال القرني، خلال حلقة برنامج “ذات”، على قناة السعودية: “نحن نعيش مرحلة السعودية العظمى في كل الميادين بفضل الرؤية العظيمة لأمير التغيير سمو ولي العهد”.

ولي العهد من زعماء العالم المؤثرين:

وتابع د. عائض القرني “أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أكثر الشخصيات العالمية التي أبهرتني.. وهو من زعماء العالم المؤثرين”.

قضية الاغتيال في الفلبين:

وتطرق د. عائض القرني خلال الحلقة لمحاولة اغتياله في الفلبين، وقال: “إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كلف الدولة بالمشاركة في التحقيق في قضية محاولة اغتيالي بالفلبين”.