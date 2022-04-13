أكد الشيخ الدكتور عائض القرني أن الصيام مع ما فيه من جوع وظمأ؛ فيه نفع لديننا، وأرواحنا، وأجسادنا.

صحة للقلب والجسم:

وقال القرني في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأربعاء، إن الصيام صحة للقلب ليتوب، وصحة للجسم ليواصل الحياة، وللجوارح لتنتهي عن الآثام.

توصية بالصيام:

ولفت إلى أن كثيراً من أطباء الغرب يوصون المريض بالإمساك عن الطعام لساعات طويلة ليذهب السقم من بدنه، معلقاً بالقول: “سُبحان من كل شريعته رحمة ويُسر، وسماحة وخير”.

كما تحدث عائض القرني عن صلاة الضحى، وقال إنها طهارة، وكفّارة، وتجديد لإشراق الروح، تبدأ بالوضوء حيث تساقط الخطايا، وتنتهي بالاستغفار حيث الغفران من الرحمن.