أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، فيما رصدت تعافي 280 حالة.

وأوضحت الصحة، أن إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في السعودية وصل إلى 751943 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 75 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

إجمالي حالات التعافي

فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 737482 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9058 حالة.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.