أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 289 حالة ووفاة 3 حالات رحمهم الله.

إجمالي حالات الإصابة

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في المملكة 751813 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 75 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

إجمالي حالات التعافي

وبلغ إجمالي حالات التعافي 737199 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9058 حالة.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.