أعلن البنك المركزي السعودي عن تحديث التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي، المبلغة للبنوك العاملة في المملكة في تاريخ 1443/09/06هـ الموافق 2022/04/07م، وذلك بناءً على التقييمات والمتابعة التي تمت خلال الأيام الماضية.

وأوضح البنك المركزي أن التحديث تضمن إعادة رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك إلى المستويات التي كانت عليها سابقاً، ويجوز للعميل خفض ذلك الحد عبر التواصل مع البنك.

فتح الحسابات عن بعد

كما تضمن التحديث إتاحة إمكانية تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عن بعد (online)، وذلك حسب الإجراءات النظامية. على أن يتم العمل بالتعليمات المحدثة ابتداءً من اليوم الثلاثاء 1443/09/11هـ الموافق 2022/04/12م.

وأكد البنك المركزي السعودي لعملاء البنوك ضرورة أخذ الحيطة والحذر من العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها.