استقبلت جمعية التنمية الأهلية بحي ظهرة لبن مساء يوم الاثنين الماضي، الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر الخيرية (خيركم) ونادي الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر للقراءة وجائزة الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر للتطوع إحسان ومركز الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر للتدريب حافز.

حفل وكلمة ترحيبية:

وكان في استقبال الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وعدد من أهالي حي ظهرة لبن.

وبدأ الحفل أثناء وصول الأمير وافتتح بآيات كريمة من الذكر الحكيم بعد ذلك كلمة ترحيبية للدكتور زايد الشهري رئيس مجلس الإدارة للجمعية ثم عُرض فيلم تعريفي لأعمال الجمعية ومهامها وبرامجها التي أقيمت وبعد ذلك ألقى الشاعر حسن الشهري قصيدة بهذه المناسبة.

واختتم الحفل بكلمة للأمير عبدالإله بن عبدالرحمن الأمير أثنى فيها على أعمال الجمعية وبارك لها التحول من لجنة إلى جمعية وما تقوم به من أعمال وأكد على حرص القيادة الحكيمة على الأعمال الخيرية والتطوعية.

جولة بالجمعية:

بعد ذلك قام الأمير عبدالإله بإهداء للجمعية وللحضور نسخة من مجلة تصدرها جمعية خيركم عن الأمير وما يقوم به من أعمال خيرية والتقاط الصور التذكارية، ثم أجرى جولة بالجمعية للإطلاع على أقسامها والمكاتب الداخلية لها والإطلاع على الأعمال الإدارية والتنموية المناطة بالجمعية.

واختُتمت الزيارة بتسليم درع العطاء إلى الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ودون كلمة تذكارية في السجل الشرفي للجمعية.