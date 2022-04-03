أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال الأسبق على أن جماهير الأزرق لا تقبل إلا بالمركز الأول حتى ولو كان النادي متوجًا بـ دوري أبطال آسيا ومتأهلًا لـ كأس العالم للأندية.

وتحدث عبدالرحمن بن مساعد في برنامج ” ذات” قائلًا لمقدم البرنامج سامي الجابر: ” هذا الأمر تعلمته وعرفني كيف أتعامل مع الضغوطات، جمهور الزعيم لا يقبل إلا بالمركز الأول حتى وإن كنت بطلًا لآسيا ومتأهلًا لـ كأس العالم للأندية”.

جماهير الهلال ترغب في مزيد من الانتصارات

وأضاف رئيس النادي الأسبق: “لو أخفق الفريق في الدوري، الجماهير لا ترحم، تريد دائمًا الانتصارات”.

جدير بالذكر أن الزعيم يستعد اليوم لمواجهة نادي الشباب في نصف نهائي كأس الملك حيث تقام المباراة في العاشرة مساء.