أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يفكر خارج الصندوق لمدة 20 أو 50 سنة للأمام ويريد لبلاده ألا تكون حبيسة لإنتاج سلعة ستنضب ذات يوم، وأن يكون مصيرها مرهونًا بمصير هذه السلعة صعودًا أو هبوطًا.

تحركات مبهجة للسعوديين مقلقة لدول أخرى:

تابع عبدالرحمن بن مساعد، خلال حواره إلى قناة السعودية، أن الأمير محمد بن سلمان شخص يريد أن يحرك أو يستغل إمكانات موجودة في المجتمع ولم تكن مُفعلة ومليارات الريالات كانت تُصرف في الخارج رغم أنها يمكن أن تصرف في الداخل وتغير الحياة، مشددًا على أن تحركات ورؤى ولي العهد أمر مبهج للسعوديين لكنه مقلق لدول كثيرة وهي دول تريد للسعودية أن تكون حبيسة لردة فعل أو سلعة.

مشروع كبير جدًّا:

أضاف: ولي العهد قال إن هناك أمورًا تعطل نمو المجتمع ولديه رؤية وطريقة لتنفيذها وقدرة على تخطي العثرات وهو شخص يحمل مشروعًا كبيرًا جدًّا، وأثبت بما لا يدع أي مجال للشك أنه لو قال سأفعل كذا فهو سيفعل.