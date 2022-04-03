طالب الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال الأسبق، لاعبي المنتخب السعودي بعدم رفع سقف الطموحات في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

حديث الأميرعبدالرحمن بن مساعد عن طموحات المنتخب السعودي في كأس العالم.

#ذات_عبدالرحمن_بن_مساعد@abdulrahman@SamiAlJaber pic.twitter.com/35mDm2XyhS

— ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 2, 2022

نصيحة رئيس الهلال الأسبق لـ لاعبي الأخضر

وتحدث عبدالرحمن بن مساعد لـ برنامج ” ذات” قائلًا: “أطلب من لاعبي الأخضر عدم رفع سقف الطموحات وأن يكون الأمر منطقيًا، رحم الله إمرئ عرف قدر نفسه، ويجب أن نقدم أداء جيد في مشاركتنا السادسة العالمية”.

وأضاف: ” إذا كان هناك استثمار في قطاع الناشئين والفئات السنية، خلال 16 سنة أو من الممكن 20 عامًا ستجد جيل قوي حاضر ويمثل المملكة بصورة جيدة في المحافل العالمية”.

يذكر أن المنتخب السعودي متواجد في المجموعة الثالثة في مونديال قطر مع منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.