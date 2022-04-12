أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله الحمدان، عن سعادته بالفوز على الريان القطري، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الزعيم يسير على الطريق الصحيح مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

عبدالله الحمدان يعلق على الفوز:

وتحدث عبدالله الحمدان على المباراة لقناة SSC قائلًا: “نبارك لجماهير الهلال وهم يستحقون الصدارة، وحققنا ثلاث نقاط مهمة أمام الريان القطري والقادم أفضل بإذن الله”.

وتابع: “تسجيلي للهدف لا يهم، وليس له فائدة بدون جهود زملائي اللاعبين، ونحن لم نفعل أي شيء بعد، وهذه البداية فقط وكلنا يد واحدة لإسعاد الجماهير الهلالية”.

وأضاف عبدالله الحمدان: “طبقنا تكتيك المدرب رامون دياز وهذه نتائجه ونسير على الطريق الصحيح برفقته، وطموحنا مواصلة انتصاراتنا وصدارتنا وحسم التأهل للدور المقبل”.

واختتم عبدالله الحمدان تصريحاته قائلًا: “الحمد لله على سلامة زميلنا صالح الشهري وأتمنى له الشفاء العاجل وحزنا بشدة بسبب إصابته، ولكن هذا حال كرة القدم وكلنا معرضون لذلك، وبإذن الله عودته للملاعب تكون قوية”.

الهلال في الصدارة:

ولعب الهلال ضد الريان، مساء الاثنين، في إطار مواجهات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع الزعيم رصيده إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري عند 3 نقاط في المركز الثاني.