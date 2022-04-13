ظهر عبدالله الحمدان بشكل مميز مع الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، ليتفوق نجم الشباب تركي العمار في جائزة أفضل واعد بالجولة الثانية.

عبدالله الحمدان نجم المستقبل

وقام عبدالله الحمدان صاحب الـ22 عامًا، بتسديدتين على المرمى خلال مباراة الهلال ضد الريان القطري، ونجح في تسجيل هدف، وبلغت دقة تمريراته 83.7%.

ولفت حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى اختيار عبدالله الحمدان كأبرز النجوم الواعدين في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمنطقة الغرب في المسابقة القارية.

وكان يتنافس مع الحمدان مع تركي العمار على جائزة نجم المستقبل في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2022، حيث قام نجم الشباب بتسديدة على المرمى وأحرز هدفًا ووصلت دقة تمريراته إلى 83.3%.

الهلال في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الاستقلال، مساء يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل الاستقلال الترتيب بدون نقاط، حيث خسر أمام الشارقة والريان.