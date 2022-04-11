انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره الريان القطري، بتقدم الزعيم بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

الحمدان يدعم صالح الشهري بعد الإصابة:

وسجل المهاجم عبدالله الحمدان الهدف الأول لصالح الهلال بعد تمريرة سحرية من البريك، أرسلها داخل منطقة جزاء الريان، ليكون الحمدان في مواجهة المرمى ويسدد الكرة مباشرة في الشباك، ليتقدم للزعيم بـ أول أهداف اللقاء، ويحقق الأفضلية لـ الأزرق على حساب نظيره القطري.

واحتفل عبدالله الحمدان بالهدف الذي سجله في شباك الريان، حيث ظهر وهو يرفع قميص صالح الشهري الغائب عن مباراة الريان القطري بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء مواجهة الدحيل في الجولة الأولى بدور المجموعات الآسيوي.