كشف عبدالله الدبوس رجل الأعمال الكويتي، وأحد المنافسين الشرسين في مسابقات مزايين الإبل، عن أول مشروع بدأ به، وكيف أصبحت استثماراته بعد عدة عقود.

وش قصة المشروع اللي أسسه عبد الله الدبوس؟

بدأه براس مال 2000 دينار والآن قيمته 300 مليون دولار تابعونا اليوم لمعرفة التفاصيل الساعة 5 بتوقيت السعودية على MBC1@Mofeed_n@aldabbous_d@addndr#رمضان_يجمعنا#دبوس_الدبوس_من_الصفر#MBC1 pic.twitter.com/4FYxrmHxzK — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 24, 2022

وخلال استضافته في حلقة اليوم من برنامج اللقاء من الصفر على قناة MBC1 تقديم مفيد النويصر، قال الدبوس إنه يوجه رسالة للشباب الكويتي والخليجي مفادها أن العبرة ليست بوجود شركاء كثر في الشركة أو رأس مال كبير العبرة بالإصرار والعزيمة.

وقال إنه بدأ مشروعه الأول برأسمال قدره 2000 دينار كويتي وصارت استثماراته الآن أكثر من 300 مليون دولار.

رجل الأعمال #دبوس_الدبوس : ابني #عبدالله_الدبوس اشترى وأجّر أشياء ما كان يحتاجها بتاتا كان يعمل بمقولة أهل المزاين: الشيء اللي ما يصلح لي أوخره من طريقي.. حتى منافسي ما يأخذه@Mofeed_n@aldabbous_d@addndr#دبوس_الدبوس_من_الصفر pic.twitter.com/hG6zI2LtZi — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 24, 2022

صفقة عبدالله الدبوس

وكان الدبوس قد أثار حالة كبيرة من الزخم بعدما دخل في صفقة تأجير الإبل التاريخية من عبدالله بن عود،، والتي بلغت قيمتها 20 مليون ريال خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في دورته السادسة.

وقال الدبوس إن النسخة الأخيرة من المهرجان شهدت تحالفات خلف الكواليس وتحديات كبيرة بين المنافسين.