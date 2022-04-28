أكد الإعلامي عبدالله الشهري أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يُعد “أبو الإعلاميين”، وله كثير من المواقف في نصرة المظلوم من الإعلاميين.

عبدالله الشهري: الملك سلمان (حفظه الله) يُعد "أبو الإعلاميين" وله كثير من المواقف في نصرة المظلوم من الإعلاميين @almodifer #عبدالله_الشهري_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/p7UjNMUesF

— الليوان (@almodifershow) April 27, 2022

رجل التاريخ:

وأضاف الشهري، خلال حواره إلى برنامج “الليوان” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن الملك سلمان هو رجل التاريخ، ويكفي عشرات الحالات التي كان يتصل فيها على الصحفيين ليرد على تساؤلاتهم، كما أنه تشرف بتقديم العديد من الاحتفالات تحت رئاسة الملك سلمان أثناء إمارته لمنطقة الرياض وخلال فترة ولايته العهد، وفي كل الأحوال هو الرجل الذي كان يلجأ له الإعلاميون لو تعرضوا لمظالم أو مواقف، وكان يقف إلى جانب الإعلامي لو كان على حق.

يطلع على النشرة يوميًّا:

تابع أن الملك سلمان دائمًا كان يقول بعد انتهاء المناسبات: “خذوا المختصر المفيد”، كما كان يطلع على نشرة الأخبار الرئيسية كل يوم، ويتصل أحيانًا للتأكد من الأسماء أو تصحيحها لو أخطأ أحد الزملاء في تعريف منصب أو اسم مسؤول.

وتابع الشهري في سياق آخر، أن لحظة إعلان وفاة الملك عبدالله (رحمه الله) هي أصعب وأهم وأخطر اللحظات التي مرر بها في حياته.

عبدالله الشهري: لحظة إعلان وفاة الملك عبدالله (رحمه الله) هي أصعب وأهم وأخطر اللحظات التي مررت بها في حياتي @almodifer #عبدالله_الشهري_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/4Pf9ROWano — الليوان (@almodifershow) April 27, 2022

شروط في المذيع:

ورأى عبدالله الشهري أن المذيع يجب أن يتوفر فيه الحد الأدنى من القبول شكلًا ومضمونًا، مستشهدًا بالمذيع الشهير ماجد سرحان، مشددًا على أن التصنّع أكثر شيء يزعجه في مذيع الأخبار.