أوضح الحارس عبدالله المعيوف حارس مرمى الفريق الكروي الأول في الهلال أنه عاشق لـ مركز حراسة المرمى منذ أن كان صغيرًا.

وتحدث المعيوف لـ برنامج ” كورة” قائلًا: “دومًا كنت ألعب في هذا المركز بالمدرسة، وغير صحيح أن كل من يقف في حراسة المرمى وهو صغير ضعيف الشخصية”.

المعيوف يعشق مركز حراسة المرمى

وأضاف المعيوف: “صحيح أنني كنت أسجل الأهداف، لكنني كنت أستمتع بتواجدي كحارس مرمى”.

يذكر أن المعيوف كان تُوج بلقب دوري أبطال آسيا عام 2021 على حساب نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، كما شارك مع المنتخب السعودي بـ كأس العالم 2018 في روسيا.