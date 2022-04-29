يُقدم حارس المرمى عبدالله المعيوف مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليكون من أبرز العناصر في تشكيلته خلال المواسم الأخيرة.

عبدالله المعيوف يتألق

ويملك عبدالله المعيوف مسيرة مميزة مع الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث خاض 49 مباراة، واهتزت شباكه 42 مرة، وحافظ على نظافة شباكه 23 مرة، ونجح في التتويج باللقب عامي 2019 و2021.

ولعب عبدالله المعيوف 201 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وكان آخرها مواجهة الريان القطري في دوري أبطال آسيا، وتوج معه بـ10 بطولات محلية وقارية، بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم للأندية مرتين.

ويطمح عبدالله المعيوف صاحب الـ35 عامًا لمواصلة مشواره مع الهلال لعدة سنوات، حيث إنه صرح بالأمس لبرنامج “كورة”، بأنه لا ينوي الاعتزال حاليًا، حيث يسعى للعب لمدة 3 أو 4 سنوات أخرى.

الهلال يستعد لمواجهة الفيحاء

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ19 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المركز الثامن بـ30 نقطة.