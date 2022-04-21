يُقدم حارس المرمى عبدالله المعيوف مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليلعب دورًا بارزًا في تأهله المبكر إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

عبدالله المعيوف يتألق مع الهلال

وخاض عبدالله المعيوف 200 مباراة بقميص الهلال، ونجح في التتويج معه بـ10 بطولات محلية وقارية، بالإضافة إلى المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية مرتين.

وتوج عبدالله المعيوف صاحب الـ35 عامًا، بلقب الدوري السعودي للمحترفين 4 مرات، وحصد بطولة دوري أبطال آسيا مرتين، بالإضافة إلى لقبين لكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.

ونجح عبدالله المعيوف في الحفاظ على نظافة شباكه في 75 لقاء ضمن منافسات “الدوري، الكأس، البطولة العربية، دوري أبطال آسيا ومونديال الأندية”، وتمكن من عدم استقبال أهداف في جميع البطولات، باستثناء كأس السوبر السعودي.

الهلال ضد الشارقة

على الجانب الآخر، يلعب الهلال ضد الشارقة الإماراتي، مساء يوم السبت المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل المواجهة المقبلة، ضمن الزعيم التأهل عن المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يتصدر الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.