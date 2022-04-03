تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب الهلال والمنتخب السعودي “عبدالله عطيف” وهو يتحدث خلاله عن مواجهة الأرجنتين في كأس العالم وخاصة في وجود لاعب باريس سان جيرمان ” ليونيل ميسي”.

نجم الهلال يعلق

وتوجه أحد الجماهير بسؤال لـ عطيف حول مواجهة نجم باريس سان جيرمان والأرجنتين بالمونديال، فرد لاعب الهلال قائلًا: ” “أمر ميسي خير إن شاء الله، بنكثر الدعاء في رمضان وبنفوز”.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الأرجنتيني يوم 22 نوفمبر المقبل في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم في قطر التي تضم منتخبات بولندا والمكسيك والأرجنتين مع الأخضر.