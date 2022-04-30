هذا هو عبد العالي المحمدي أسد الحراسة وحامي عرين زعيم الجنوب، الذي يعرفه الأبهاويون جيداً، يعود ويتألق بشكل لافت.

وفي مباراة ضمك الودية كان حاضراً ومتألقاً، بعد تصديه لفرص أهداف محققة طوال المباراة، وبذلك يعطي رسالة ثقة واطمئنان لزملائه اللاعبين وإدارة النادي ومحبيه.

المحمدي صاحب الخلق الرفيع يملك روح عالية داخل المستطيل الأخضر؛ عنوانها الولاء والوفاء لناديه، ساهم في تفوق فريقه، حتى أصبح من أبرز الحراس في دوري المحترفين، ومطلباً لبعض الأندية السعودية.

وفي الجانب الإنساني، هو شخصية اجتماعية محبوبة عند اللاعبين والإدارة، قريب منهم، ويشاركهم في المناسبات والاحتفالات، منضبط في التمارين، ومتعاون مع الإداريين، يعشق أن تكون شباكه نظيفة (كلين شيت )، صاحب تصريحات هادئة وعقلانية بعد نهاية مباريات فريقه.

وفي الختام، عبد العالي المحمدي، نموذجاً مشرفاً للاعبين العرب المحترفين في الدوري السعودي.