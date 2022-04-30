هذا هو عبد العالي المحمدي أسد الحراسة وحامي عرين زعيم الجنوب، الذي يعرفه الأبهاويون جيداً، يعود ويتألق بشكل لافت.
وفي مباراة ضمك الودية كان حاضراً ومتألقاً، بعد تصديه لفرص أهداف محققة طوال المباراة، وبذلك يعطي رسالة ثقة واطمئنان لزملائه اللاعبين وإدارة النادي ومحبيه.
المحمدي صاحب الخلق الرفيع يملك روح عالية داخل المستطيل الأخضر؛ عنوانها الولاء والوفاء لناديه، ساهم في تفوق فريقه، حتى أصبح من أبرز الحراس في دوري المحترفين، ومطلباً لبعض الأندية السعودية.
وفي الجانب الإنساني، هو شخصية اجتماعية محبوبة عند اللاعبين والإدارة، قريب منهم، ويشاركهم في المناسبات والاحتفالات، منضبط في التمارين، ومتعاون مع الإداريين، يعشق أن تكون شباكه نظيفة (كلين شيت )، صاحب تصريحات هادئة وعقلانية بعد نهاية مباريات فريقه.
وفي الختام، عبد العالي المحمدي، نموذجاً مشرفاً للاعبين العرب المحترفين في الدوري السعودي.
اقول كافي تطبيل بس
انتهى كحارس وحان وقت رحيله..
اجل مباراة ودية وبدع فيها الظاهر ماشفت كيف تسبب بالهدف الى سجله ضمك بعد تصديه العجيب الغريب !!!
عبدالعالي تسبب في خسارة نقاط كثيرة بسبب هذا الموسم وكان خلال كبيرة وجودة في حراسة ابها التطبيل او التمجيد له خطأ كبيرررر واستمراره لموسم اخرى يعني استمرار الخطأ نتكلم ع ثلاث مواسم وليس مباراة ودية وباذن الله يمشي نهاية الموسم ونجيب حارس ثقة مميز الموسم القادم
يستاهل هذا الثناء ونتمنى له بقية الدوري حضورا مشرفا يسعد الابهاويون ويعود بالنادي الى منصات التتويج ويحتاج الدعم من جماهير عسير كافة وتحفيزه بكل الطرق وأن شاء الله به وبزملاءه يتحسن وضع النادي أكثر وأكثر متمنين التوفيق لنادي ابها وإدارته ومحبيهم في الجولات القادمه اخوكم الأعلامي محمد سعيد آل غواء خميس مشيط