يعد معرض عمارة الحرمين الشريفين نافذة ثقافية ومنبراً تاريخياً لعرض أبرز المقتنيات الأثرية والتاريخية للحرمين الشريفين عبر العصور الزمنية المختلفة، وامتداداً لجهود المملكة في الحفاظ على التراث الإسلامي العريق.

عبوات مختومة لماء زمزم من الزنك:

ويحوي المعرض بين أروقته فن العمارة الإسلامية في الحرمين منذ عهد صدر الإسلام وحتى هذه العهد السعودي الزاهر، ومن تلك الآثار عبوات مختومة لماء زمزم من الزنك بالمسجد الحرام.

ليلة 27 رمضان:

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة سقيا زمزم، عن توزيع أكثر من (800) ألف لتر من ماء زمزم، وأكثر من (300) ألف عبوة لإفطار الصائمين بالمسجد الحرام ليلة 27 من شهر رمضان المبارك.

وبين مدير الإدارة العامة لشؤون الخدمية، أحمد الندوي، أنه تم رفع أكثر من 300 طن من النفايات والمخلفات ليلة (27) من شهر رمضان، ما بين نفايات بلاستيكية وكراتين وسفر إفطار صائمين.