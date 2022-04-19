توقع خبير الفلك الدكتور خالد الزعاق، أن تكتمل عدة شهر رمضان هذا العام 30 يومًا بحسب الحسابات والأرقام الفلكية.

شهر #رمضان ستكتمل عدته ثلاثين يوماً

بسبب أن يوم السبت 29 رمضان سيغيب القمر قبل الشمس ولم يولد بعد

وحينذاك لايوجد قمراً البتة فوق الأفق

وسيتفق العالم الاسلامي بيوم عيده

فيوم الاثنين (2 مايو) أول أيام #عيد_الفطر السعيد

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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) April 19, 2022

وقال الزعاق إن شهر رمضان ستكتمل عدته ثلاثين يومًا بسبب أن يوم السبت 29 رمضان سيغيب القمر قبل الشمس وحينذاك لا يوجد قمر البتة فوق الأفق وسيتفق العالم الإسلامي بيوم عيده موضحًا أن يوم الاثنين (2 مايو) سيكون أول أيام عيد الفطر السعيد إن شاء الله.

شروط وأركان رؤية الهلال

ولفت إلى أن هناك أركانًا وشروطًا لرؤية الهلال أما عن الأركان فهي أن يولد الهلال قبل غروب الشمس والركن الثاني هي أن يكون له مكث في السماء بعد غروب الشمس.

أما عن الشروط فمن بينها ألا يقل البعد الزاوي بين الشمس والقمر عن 7 درجات؛ ليخرج من حيز شعاع الشمس وألا يقل بعد القمر عن الأفق الأقرب عن خمس درجات حتى يخرج من حيز الغبار والأتربة.