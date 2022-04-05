زادت التكهنات حول مستقبل الفرنسي كليان مبابي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، خلال الفترة الأخيرة.

مبابي يكشف حقيقة رحيله عن باريس:

وينتهي عقد المهاجم الفرنسي بنهاية الموسم، ويُعتقد أن العملاق الإسباني “ريال مدريد” هو الأوفر حظًّا في اقتناص المهاجم العالمي، بعد أن أبدى اللاعب رغبته في الانتقال لـ المرينجي في أكثر من مناسبة ماضية.

ويأمل جماهير باريس سان جيرمان، في أن يتمكن النادي من توقيع عقد جديد مع اللاعب من أجل استمراره في الفريق الفرنسي لأطول فترة، خاصة أنه يعد أهم جزء في المنظومة خلال المرحلة الحالية.

وكشف كيليان مبابي أن هناك “عناصر جديدة” يجب مراعاتها أثناء المناظرة حول انتقاله من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، مشيرًا إلى أن خروجه من النادي الفرنسي بعيد المنال حتى هذه اللحظة.

وفي حديثه إلى “أمازون برايم”، قال الفرنسي: “لم أتخذ قراري بعد، والجميع يعلم أنني لم أحدد قراري، أنا أفكر لأن هناك عناصر جديدة، لا أريد أن أكون مخطئًا، أريد أن أتخذ القرار الصحيح”.

وأضاف: “أعلم أنه بالنسبة للناس، فقد تأخر اتخاذ القرار قليلًا، لكنني لست مسؤولًا أمام أحد، إنه اختيار شخصي، أنا من يتخذ القرار، أريد أن أتخذ أفضل قرار ممكن”.

عرض جديد لـ مبابي من باريس سان جيرمان:

وكان مبابي قد صرح في وقت سابق بأنه “من الممكن” أن يبقى بالفعل مع باريس سان جيرمان، بعد أن زعمت الصحف الفرنسية أن النادي قدموا عرضًا مربحًا لـ النجم العالمي من أجل استمراره في الفريق.

ورفض باريس سان جيرمان كل العرض القادمة لضم اللاعب، ولكنه يتبقى في عقده بضعة أشهر قبل الخروج مجانًا، ويأمل العملاق الفرنسي في قبول الصفقة، حيث أبدى اللاعب رغبة في البقاء بعد دخول نيمار وليونيل ميسي إلى التشكيلة الأساسية للفريق، وحدوث تناغم بين الثلاثي.

ويسير باريس سان جيرمان وفق خطة من أجل تحقيق بطولة كأس دوري أبطال أوروبا، وبدأ المخطط بعد الخروج على يد ريال مدريد في دور الـ 16.

باريس يسجل خماسية في شباك لوريان:

وحقق باريس سان جيرمان فوزًا ثقيلًا على لوريان بخماسية، وكان مبابي نجم الشباك سجل هدفين وصنع ثلاث تمريرات حاسمة.

وكانت هذه أيضًا المرة الأولى التي يسجل فيها ليونيل ميسي ونيمار ومبابي في نفس المباراة، منذ ثمانية أشهر منذ أن توحدوا جميعًا في خط الهجوم في باريس سان جيرمان.