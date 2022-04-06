أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، عددًا من العقوبات على روسيا، مشيرة إلى أنها ستلاحق النخب التي تتهرب منها، على حد تعبيرها.

وأضافت في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الفساد في روسيا يبدأ من “رأس الهرم، فيما أشارت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات الجديدة ضد روسيا شملت 18 فردًا وعدة كيانات.

عقوبات أمريكية:

في موازاة ذلك، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: إن واشنطن تفرض عقوبات على روسيا كثمن للحرب على أوكرانيا، مشيرًا إلى فرض عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلى زوجة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

صدمة اقتصادية:

وأضاف أن موسكو تعود الآن إلى العصر الاقتصادي في ظل الشيوعية والمحلات تصبح فارغة، لافتًا إلى أن الاقتصاد الروسي يتقلص والغلاء فاحش بسبب الحرب والعقوبات.

كذلك، أوضح أن بلاده تسببت بصدمة اقتصادية لموسكو، مشيرًا إلى أنهم يعملون الآن على الصدمة الثانية.

إلى ذلك، أفاد بأن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على “سبيربانك” و”ألفا بنك” ما يحرم الاقتصاد الروسي من ثلثي الكتلة المالية مع العقوبات السابقة.