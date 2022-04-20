انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمة الزميل محمد بن صديق العواجي، نائب مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بمنطقة مكة المكرمة، أمس الأول الأحد، بعد معاناة مع المرض.

وتمت الصلاة على الفقيدة بالمسجد الحرام والدفن في مقبرة المعلاة.

والفقيدة والدة كلٍّ من الكاتب بصحيفة عكاظ عابد هاشم، وإبراهيم، وهاشم.

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأدخلها فسيح جناته.. وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

“المواطن” التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون.