توقع اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن ” عموري” نجم شباب الأهلي دبي الإماراتي، فوز نادي الهلال بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/2022 رغم صدارة نادي الاتحاد حاليًا.

وقال عموري في مقطع فيديو متداول: ” الدوري سيكون للزعيم، رغم صدارة الاتحاد”.

الاتحاد في الصدارة بفارق 11 نقطة عن الوصيف

ويتصدر نادي الاتحاد ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة من 25 مباراة، بفارق 11 نقطة عن الهلال الوصيف من 23 مباراة فقط، حيث يتبقى مباراتين مؤجلتين أمام الفيحاء والاتفاق.

يذكر أن الاتحاد أصبح حاليًا لا ينافس إلا على لقب الدوري وذلك بعد توديعه للقب كأس الملك من دور نصف النهائي على يد نادي الفيحاء.