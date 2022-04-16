يعتبر مشروب السوبيا من المشروبات الخاصة برمضان والتي يقبل عليها كثير من الناس لكسر العطش، ويعد المشروب الأشهر في تاريخ المشروبات الرمضانية، حيث إن لها طريقة صناعة خاصة تحدث عنها عم سعود المتخصص في صناعتها بالمدينة المنورة.

ورث الصناعة:

وقال عم مسعود بحسب تقرير الإخبارية، إنه ورث صناعة السوبيا من آبائه وأجداده، وعمل فيها لـ70 عامًا، حيث أن أجواء رمضان لا تكتمل دون السوبيا، مشيراً إلى أن السوبيا تصنع من الشعير والذي يتم تنظيفه وطحنه وعجنه، ثم إضافة القرفة والهيل والثلج له.

ولفت إلى أن السوبيا تشهد إقبالًا كثيرًا من الناس لأنها مشروب مفيد للكلى ومنعش، ويحبه أهل المدينة المنورة.

فوائد السوبيا:

وأشارت بعض الدراسات إلى أن السوبيا مفيدة في تخفيض كوليسترول الدم، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية، كما تعتبر السوبيا من المشروبات المرطبة للجسم، ما يجعل تناولها يوميًا خلال شهر رمضان، يقي من الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام الطويلة، كما أنها تمنع جفاف الجسم، الذي يصاحبه أعراض تظهر على الجلد.

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