أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة تضمنت عوالق ترابية، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على محافظات العيص وخيبر والعلا.

وبين مركز الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الثانية من فجر غدٍ الثلاثاء.

حالة الطقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية، تمتد إلى أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.