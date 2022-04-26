نبه المركز الوطني لـ الأرصاد أمس الاثنين، من عوالق ترابية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على مدينة نجران ومحافظات ثار، وخباش، ويدمة، وحبونا، وبدر الجنوب.

وبين المركز الوطني لـ الأرصاد أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 صباحًا.

توقعات الطقس:

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.