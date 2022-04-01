أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عودة الصلاة في الحرم النبوي القديم لجميع الزوار والمصلين اعتبارًا من مساء اليوم الجمعة ٢٩ شعبان.

كما أعلنت عن استمرار تخصيص الدخول للروضة من خلال الحجز عبر تطبيق توكلنا أو اعتمرنا.

فرش الروضة الشريفة

يذكر أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جدّدت فرش الروضة الشريفة بـ 50 سجادة، كما سيتم فرش الساحات الغربية الجديدة للمسجد النبوي بـ 7000 سجادة، ضمن خطة تشتمل على فرش كامل المصليات بالسجّاد الجديد بعدد 25600 سجّادة، استعدادًا لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك.