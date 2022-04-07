يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا غدًا أمام نظيره فريق مومباي سيتي الهندي.

الشباب في دوري أبطال آسيا:

ويطمح لاعبو الشباب في تحقيق نتيجة إيجابية في أولى جولات الليوث في دور المجموعات الآسيوي.

ويخوض نادي الشباب مباراته الـ 34 في دوري أبطال آسيا على أرضه، ضد فريق مومباي سيتي.

وخسر الشباب أربع مرات على أرضه في دوري أبطال آسيا خلال آخر سبع مباريات لعبها فريق الليوث على ملعبه.

ويأمل الليوث في خطف الفوز غدًا من فريق مومباي سيتي، لتحسين أرقام الفريق الأخيرة في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

آخر مشاركة آسيوية لـ الشباب:

وشارك الشباب آخر مرة في بطولة دوري أبطال آسيا عام 2015، حينما جاء في المجموعة الثانية بجانب كل من: “العين الإماراتي وباختاكور الأوزبكي ونفط طهران الإيراني”، إذ تعتبر أسوأ مشاركاته له في هذه النسخة.

وحقق الشباب نتائج سيئة، حيث استهل مشواره بتعادلين ضد العين الإماراتي بدون أهداف، وباختاكور بهدفين لكل فريق، وثلاث هزائم متتالية بدأت بالخسارة مرتين أمام نفط طهران الأولي جاءت بهدفين لهدف، والثانية بثلاثية نظيفة.

وسقط على يد العين الإماراتي في هزيمته الثالثة، بهدف دون رد، ثم حقق فوزًا وحيدًا على حساب باختاكور بثنائية نظيفة، ليحتل المركز الأخير في المجموعة برصيد خمس نقاط.

الشباب ضد مومباي سيتي:

ويواجه الشباب نظيره مومباي سيتي غدًا على ملعب الأمير فيصل بن فهد في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.